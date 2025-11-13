Жители Тюмени пожаловались на подозрительные извещения о поверке счетчиков

Жители Тюмени сообщают о получении извещений об окончании срока поверки приборов учета воды. Массовые рассылки прошли в разных районах города, администрация Тюмени призвала к бдительности.

Из сообщений следует, что некая метрологическая служба, ссылаясь на федеральный закон, сообщает горожанам о том, что они должны пройти обязательную поверку счетчиков в указанный в извещении срок. В случае невыполнения требований авторы извещения угрожают увеличением платы за коммунальные услуги.

"Поверка счетчиков воды проводится каждые 4-6 лет в зависимости модели. Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в нашей информационно-справочной службе по телефону 540-940. После проведения поверки акт необходимо передать в ТРИЦ. При возникновении вопросов или сомнений по поводу законности извещений тюменцы могут обратиться в информационно-справочную службу Тюменского водоканала по телефону 540-940", - напомнили горожанам в администрации города.