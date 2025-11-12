Тюменская область продала крупнейший в УрФО завод по производству алкогольных напитков

Фото - https://benat.ru/company

Правительство Тюменской области через торги продало 99,8% акций завода "Бенат", победителем стало ООО "Амур". Цена сделки составила 45,6 млн руб., сообщает РКБ со ссылкой на данные электронной торговой площадки.

Отмечается, что изначально стоимость пакета оценивалась в 455,9 млн руб., но из-за отсутствия покупателей цену снизили до минимально допустимого уровня — 10% от первоначальной. По этой цене и состоялась сделка.

На сайте завода указано, что "Бенат" является флагманом вино-водочного производства в Уральском федеральном округе и входит в топ-30 крупнейших производителей водки в России.