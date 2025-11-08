День знаний для предпринимателей в Тюмени посвятят командам и человекоцентричности

Накануне XIII бизнес-форума "День знаний для предпринимателей. HR tech: команды и рабочие профессии в новом времени" состоялась пресс-конференция. Организаторы раскрыли основные темы форума и кто будет хедлайнером мероприятия.

Юлия Васильева – консультант по развитию личности и бизнеса, сопредседатель ТРО "Деловая Россия", SEO Vasileva Project, пояснила, что главной темой форума станет человекоцентричный подход. Она подчеркнула, что современному работодателю предстоит большая работа по адаптации подходов к молодежи, потому что именно они сейчас задают свои правила игры на рынке труда.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова поделилась планами создания, в рамках нацпроекта “Кадры”, государственного кадрового агентства, которое при содействии Дептруда будет помогать населению в поиске работы мечты. И озвучила одновременно воодушевляющие и волнительные цифры. Тюменская область сейчас демонстрирует исторический минимум зафиксированной безработицы, он составляет 0,31% от числа трудоспособного населения. В то время как открытых вакансий насчитывается более 20 тыс. А это значит, что работодателям нужно принять во внимание тренд, что очереди на их вакансии не будет в ближайшие 5 лет.

Практиков на этой встрече представляли генеральный партнер форума Анна Бахарева – Генеральный директор сети химчисток "Русские сезоны", председатель Ассоциации химчисток и Антон Медведев – директор строительной компании “Армада”. В своих выступлениях они подтвердили мысль о том, что именно ориентация на сотрудников, создание для них комфортных условий труда позволяет развивать бизнес и формировать команду.

Резюмируя итоги встречи, организаторы форума пояснили, что подготовили целостную программу, где будет дана самая подробная информация о мерах поддержки со стороны правительства региона, будут подняты вопросы кадрового голода и есть ли он вообще. Участники получат уже готовые кейсы по работе с командой. Форум этого года в большей мере ориентирован на HR специалистов, управленцев, собственников компаний, представителей власти и системы образования.

Интрига этого года – специальный гость форума. Им стала эксперт в области протокола на высшем уровне, действующий государственный советник Российской Федерации второго класса Анна Романова. Она проведет мастер-класс "Деловой протокол. Искусство точности и уважения". Участники узнают, как бизнесу корректно взаимодействовать с властью. Анна Романова расскажет о своем практическом опыте. Мастер-класс будет интересен всем, кто рассматривает протокольные мероприятия как инструмент для выстраивания коммуникаций в GR.

Организаторы форума - ТРО ООО "Деловая Россия", Правительство Тюменской области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", компания Vasileva project. Генеральный партнер - сеть химчисток "Русские сезоны", стратегический партнер -Строительная компания "Армада". Регистрация на мероприятие и мастер-класс доступна по ссылке знаниядлядела.рф