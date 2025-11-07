Тюменец возглавил департамент экономического развития Югры

17:31 07 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На должность директора департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа назначен Сергей Толстых, об этом по итогам заседания правительства Югры сообщил губернатор Руслан Кухарук.

"С учетом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти пожелали Сергею Деонисимовичу успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти", - пояснил кадровое решение Кухарук.

Толстых окончил ТюмГУ по специальности "Финансы и кредит". Руководил дилерскими центрами крупных автомобильных брендов ("АвтоВАЗ", BMW, Honda, GM), был регионального директором официального дилера крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники John Deere. С 2016 до 2023 года возглавлял департамент экономики и стратегического развития в администрации Тюмени.

Теги: кадры , Руслан Кухарук , ХМАО-Югра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025