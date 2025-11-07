Тюменец возглавил департамент экономического развития Югры

На должность директора департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа назначен Сергей Толстых, об этом по итогам заседания правительства Югры сообщил губернатор Руслан Кухарук.

"С учетом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти пожелали Сергею Деонисимовичу успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти", - пояснил кадровое решение Кухарук.

Толстых окончил ТюмГУ по специальности "Финансы и кредит". Руководил дилерскими центрами крупных автомобильных брендов ("АвтоВАЗ", BMW, Honda, GM), был регионального директором официального дилера крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники John Deere. С 2016 до 2023 года возглавлял департамент экономики и стратегического развития в администрации Тюмени.