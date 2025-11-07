Выдачи семейной ипотеки растут в Тюменской области

В Тюменской области всё больше семей улучшают жилищные условия с помощью государственной программы "Семейная ипотека". С начала 2025 года более 11,8 тысячи семей с детьми получили в Сбере льготные кредиты на жильё — это на 30% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданной ипотеки за год выросла на 50% и превысила 61 миллиард рублей.

Большинство участников программы в регионе выбирают квартиры в новостройках, на них приходится 85,2% сделок. Ещё 10,2% заёмщиков купили жильё на вторичном рынке, а 4,6% вложили средства в строительство собственного дома. Средний размер приобретаемой квартиры составляет 56,2 кв. м, а сумма кредита — около 5,3 миллионов рублей. Чаще всего семьи оформляют ипотеку на срок около 28 лет.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Растущий спрос на “Семейную ипотеку” подтверждает, насколько востребована такая поддержка. Тысячи семей не просто решают жилищный вопрос, а строят будущее — для себя и своих детей, в современных и комфортных условиях. Технологии Сбера помогают сделать процесс покупки жилья максимально простым и быстрым на каждом этапе, от поиска квартиры и оформления документов до расчетов и получения ключей.

Минимальная ставка по программе составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — от 20,1%. Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов.