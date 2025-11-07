Дорожники устраняют колеи и ямы на улицах Широтной и Пермякова в Тюмени

На улицах Широтной и Пермякова в Тюмени начались работы по ямочному ремонту. Подрядная организация ТОДЭП устраняет колейность и другие дефекты дорожного покрытия в рамках текущего содержания дорог, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Во время моего объезда было выявлено, что на этих участках образовалась колея, требующая срочного вмешательства. Решение проблемы нельзя было откладывать до весны, поэтому дорожники нашли вариант поправить ситуацию и оперативно приступили к работам. Для ремонта использовался современный материал — щебеночно-мастичный асфальтобетон, который наносился с помощью нового асфальтоукладочного комплекса. Применённая технология обеспечит безопасное движение транспорта зимой и предотвратит дальнейшее разрушение дороги", - заявил глава города.

Полный ремонт с заменой дорожного покрытия на улице Широтной запланирован на следующий строительный сезон.