Ветеранов СВО хотят активнее вовлекать в агробизнес

Ассоциация "Народный фермер" на ИННОТЕХ АПК в Тюмени анонсировала запуск проекта по вовлечению ветеранов специальной военной операции в агросектор, наставником для тюменского участника проекта станет председатель ассоциации "Народный фермер. Западная Сибирь" Анатолий Шмурин.

"Проект "Народного фермера" подразумевает комплексное сопровождение участников СВО при запуске своего фермерского дела. Мы понимаем, что сегодня сообщество ветеранов - это огромный потенциал для агропромышленного комплекса, потому что это люди смелые, люди инициативные. И лучшие кадры АПК ушли на специальную военную операцию исполнять свой долг - механизаторы стали танкистами, водителями БТР. Сегодня ребята возвращаются и задача представителей сектора АПК вовлечь их в работу. Главным в проекте является наставничество", - сообщил на форуме первый заместитель председателя Ассоциации "Народный фермер" Иван Мартьянов.

На начальном этапе в проект отберут двадцать участников из разных регионов России, наставники помогут им выбрать подходящую под их возможности и запросы экономические ниши, составить бизнес-план, пройти обучение, получить гранты и сопровождать на всех этапах становления. В дальнейшем успешные участники проекта смогут сами стать наставниками для своих боевых товарищей и амбассадорами АПК в ветеранских сообществах. "Из тех ребят, кто первый пройдет обучение в рамках этого проекта, в перспективе планирует сделать наставников, потому что боевое братство - это особая атмосфера, очень важный фактор - говорить на одном языке, быть своим, поэтому никто как сами бойцы не смогут вовлечь других бойцов в агропромышленный комплекс", пояснил Мартьянов.