Тюменцы задали президенту Путину более 36 тыс вопросов на прямую линию

Свыше 250 тысяч вопросов задали жители Уральского федерального округа президенту России на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", 36,4 тысячи из них поступило от жителей Тюменской области.

"Это более 8% от всех вопросов, поступивших Главе государства в этом году. Активнее всего проявили себя жители Свердловской области, которые задали более 90 тысяч вопросов. Челябинская область тоже оставила немало обращений - 67 тысяч. От Тюменской области - 36,4 тысяч вопросов. На совещании разобрали уральские вопросы, которые прозвучали в эфире. Работа по ним уже идёт. Уверен, что каждый будет тщательно проанализирован региональными властями", - сообщил статистику по УрФО полпред Артём Жога.

Главным федеральным инспекторам поручено быть на связи с "Народным фронтом" по отработке всех поступивших обращений, эта работа будет продолжаться в течение 2026 года.