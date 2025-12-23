Дед Мороз поздравляет тюменских водителей с Новым годом

Только что в Тюмени на перекрестке улиц Республики и 8 Марта началась необычная акция: Дед Мороз поздравляет водителей с наступающим праздником, а начальник областной Госавтоинспекции Андрей Миллер вручит грамоты самым дисциплинированным автомобилистам.

В ГИБДД отмечают, что таким образом хотят поощрить безопасное поведение на дорогах и создать новогоднее настроение у участников движения.

Фото ГИБДД Тюменской области