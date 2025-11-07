Тюменская область на втором месте среди регионов РФ по цифровой трансформации

Фото @government_rus

Лидерами цифрового развития в России на текущий момент являются Татарстан, Тюменская и Белгородская области, такая статистика приводится в Тelegram-канале Правительства РФ.

Пост опубликован по итогам совещании о цифровой трансформации регионов, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. в сообщении отмечается, что регионы оценивают по 18 показателям шести направлений: госуслуги, ИИ, импортозамещение, инфобезопасность, социальная сфера, кадры и поддержка ИТ-отрасли. Например, в рейтинге отражается подключение школ к вайфаю, льготная ИТ-ипотека и прочее.

С 2026 года проекты цифровой трансформации регионов решено перезапустить. Всего программы предусматривают 61 показатель, включая 18 параметров рейтинга. В их числе, например, оценка защищенности региональных ГИС, количество малонаселенных пунктов с доступом к интернету, предоставление земельных участков для размещения на них базовых станций сотовой связи вдоль автодорог. Сейчас регионы завершают подготовку своих программ на будущий год. Их защита состоится до конца ноября.