В старой части Тюмени обустроили большой двор по наказам горожан

Большая дворовая территория в районе восьми многоэтажек на улицах Энергетиков (дома 50-52), Севастопольская (15,17) и Парфенова (18, 20, 22) в Тюмени за лето существенно преобразилась — после капитального ремонта старых инженерных коммуникаций площадку благоустроили и разбили на игровые, спортивные зоны, места отдыха, организовали парковочное пространство. Для депутата Тюменской городской думы Сергея Морева реализация этого проекта стала исполнением наказа, который дали ему жильцы этих домов во время предвыборной кампании.

По словам Морева, этот район города для него родной, сам здесь жил, и когда избирался депутатом в гордуму по одномандатному округу весь его прошел ногами, от подъезда к подъезду — о проблемах знает непонаслышке. Ремонт двора, вокруг которого живут около тысячи человек, стал наказом от избирателей.

"Раньше здесь были большие сложности с осушением площадок. Работы по обустройству начались в марте. Сначала поменяли все сети, потом занялись благоустройством - оборудовали игровые и спортивные площадки разных видов для детей и ребят постарше. Теперь это чистый, современный благоустроенный двор, асфальт положен правильно, водоотведение сделано — на десятки лет хватит. При всем этом пожелания жильцов учтены", — рассказал Сергей Морев.

Депутат поблагодарил администрацию города, управу Ленинского административного округа, подрядчиков за работу и, конечно же, горожан — за активное участие в обсуждении проекта и контроль работ. Также он отметил, что ремонт, благоустройство выполняли местные компании, оборудование тоже закуплено у тюменских производителей.

Выполнение наказа горожан вместе с депутатом Моревым проконтролировали председатель гордумы Светлана Иванова и журналисты. "Все, что задумано нашими жителями и подрядчиками, представителями управы — все свершилось. Последним штрихом станет высадка 120 берез, сосен, рябин и кустов сирени. Одна из местных жительниц отметила, что все очень довольны тем, что наконец-то и они будут жить в хороших красивых условиях. Наказ Сергея Николаевича выполнен. Я как председатель очень довольна. Всем большое спасибо за совместную работу", - поделилась впечатлением Светлана Иванова с журналистами.

Председатель гордумы отметила, что исполнение наказов избирателей — приоритетная часть работы каждого депутата. На сегодня в списке 774 наказа, все они сформированы и реализуются в тесном диалоге депутатов и горожан с властями разного уровня. Этот список живой и при необходимости может дополняться по решению думы.