В тюменском аэропорту установили питьевые фонтанчики с бесплатной водой

В тюменском аэропорту "Рощино" установили питьевые фонтанчики, бесплатно утолить жажду и наполнить свои бутылки водой можно в зоне международных вылетов и зоне вылета внутренних рейсов. Проект реализован "Новапорт Холдинг" совместно с компанией "Барьер".
Безопасность и качество питьевой воды подтверждены необходимыми сертификатами, отметили в пресс-службе аэропорта.
