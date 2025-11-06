В тюменском аэропорту установили питьевые фонтанчики с бесплатной водой

В тюменском аэропорту "Рощино" установили питьевые фонтанчики, бесплатно утолить жажду и наполнить свои бутылки водой можно в зоне международных вылетов и зоне вылета внутренних рейсов. Проект реализован "Новапорт Холдинг" совместно с компанией "Барьер".

Безопасность и качество питьевой воды подтверждены необходимыми сертификатами, отметили в пресс-службе аэропорта.