Первую тюменскую цифровую буровую до конца 2025 года собираются установить на одном из месторождений

Фото - @Investtyumen72

Компания "Кенера" выводит на рынок проект цифровой буровой, интерес к ней проявили заказчики из числа крупных нефтегазовых компаний, сейчас идет сборка и тестирование оборудования - до конца этого года первые комплекты могут быть поставлены на месторождение, сообщается в тг-канале инвесткоманды Тюменской области.

Генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских: