Первую тюменскую цифровую буровую до конца 2025 года собираются установить на одном из месторождений

09:44 06 ноября 2025
Фото - @Investtyumen72

Компания "Кенера" выводит на рынок проект цифровой буровой, интерес к ней проявили заказчики из числа крупных нефтегазовых компаний, сейчас идет сборка и тестирование оборудования - до конца этого года первые комплекты могут быть поставлены на месторождение, сообщается в тг-канале инвесткоманды Тюменской области.

Генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских:

Такие программно-аппаратные решения позволяют оптимизировать процесс бурения, делают его более прогнозируемым и безопасным, - говорит . Сегодня мы привлекаем дополнительные кадры в наше подразделение "Кенера Софт", из числа программистов, специалистов по сопровождению сервиса, по взаимодействию с подрядчиками. Все они необходимы для того, чтобы в полной мере реализовать проект. 

