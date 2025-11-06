Первую тюменскую цифровую буровую до конца 2025 года собираются установить на одном из месторождений

Компания "Кенера" выводит на рынок проект цифровой буровой, интерес к ней проявили заказчики из числа крупных нефтегазовых компаний, сейчас идет сборка и тестирование оборудования - до конца этого года первые комплекты могут быть поставлены на месторождение, сообщается в тг-канале инвесткоманды Тюменской области.
Генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских:
Такие программно-аппаратные решения позволяют оптимизировать процесс бурения, делают его более прогнозируемым и безопасным, - говорит . Сегодня мы привлекаем дополнительные кадры в наше подразделение "Кенера Софт", из числа программистов, специалистов по сопровождению сервиса, по взаимодействию с подрядчиками. Все они необходимы для того, чтобы в полной мере реализовать проект.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru