Тюменской стоматологии не удалось оспорить решение УФАС о непристойности рекламы в лифтах

Стоматология "Ультра Дент" города Тюмени пыталась через суд оспорить решение Тюменского УФАС России о том, что размещенная в лифтах реклама с провокационным лозунгом и двусмысленным подтекстом нарушает требования рекламного законодательства.

Стоматология "Ультра Дент" утверждала, что реклама была пристойной и соответствовала всем требованиям. Однако Арбитражный суд Тюменской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд подержал выводы антимонопольной службы в полном объеме. А также подтвердил, что реклама является непристойной и не содержит предупреждения о противопоказаниях и необходимости консультации врача.