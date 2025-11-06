Тюменской стоматологии не удалось оспорить решение УФАС о непристойности рекламы в лифтах

17:30 05 ноября 2025
Стоматология "Ультра Дент" города Тюмени пыталась через суд оспорить решение Тюменского УФАС России о том, что размещенная в лифтах реклама с провокационным лозунгом и двусмысленным подтекстом нарушает требования рекламного законодательства.

Стоматология "Ультра Дент" утверждала, что реклама была пристойной и соответствовала всем требованиям. Однако Арбитражный суд Тюменской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд подержал выводы антимонопольной службы в полном объеме. А также подтвердил, что реклама является непристойной и не содержит предупреждения о противопоказаниях и необходимости консультации врача.

