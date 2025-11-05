На улицах Широтной и частично Пермякова в Тюмени устранят колеи и ямы

На улицах Широтной и частично Пермякова в Тюмени выявлены колеи и ямы, образовавшиеся из-за интенсивного движения транспорта, приводящего к постепенной деформации асфальта. Чтобы обеспечить безопасные условия на дорогах, в ближайшее время там проведут ямочный ремонт, а в строительный сезон 2026 года выполнят полноценные ремонтные работы, собщил глава города Максим Афанасьев после рабочего объезда нескольких объектов дорожного строительства.

По результатам осмотра дорог Афанасьев сообщил, что работы успешно завершены на улице Рождественская между улицами Линейной и Народной). на данном участке качественно сделана проезжая часть, обустроены удобные тротуары и установлена новая система водоотведения. Благодаря этому значительно улучшился дренаж и повысился уровень безопасности дорожного движения.

Еще один успешно завершенный объект — улица Александра Логунова. Протяженность отремонтированного участка составила 1,4 км. Здесь приведено в порядок дорожное полотно, обустроены удобные тротуары и парковки.

"Мы продолжаем следить за состоянием дорог и оперативно устранять выявленные недостатки, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения – жителей и гостей нашего города", - подчеркнул Максим Афанасьев.