Тюменская область в День Сибири откроет термальный сезон

В День Сибири, 8 ноября, в Тюменской области стартует термальный сезон. В этом году он проводится уже в шестой раз и объединит популярные термальные курорты, санатории и банные комплексы региона.

С 8 по 30 ноября каждые выходные на источниках гостей будут ждать праздничные программы с викторинами, живой музыкой, мастер-классами, шоу и активностями. Первым гостей и жителей Тюменской области с сибирским гостеприимством встретит экопарк "Тайга". Затем к событию присоединятся минеральный источник "Сосновый бор", термальный курорт "Верхний бор", майер курорт "Марциаль", горячий источник и база отдыха "Советsky", санаторий "Тараскуль", база отдыха "Источник Тюменский" и санаторий "Сосновый бор".

Традиционно к открытию сезона присоединятся банные комплексы региона. Они подготовили программы с подлинно сибирским характером: скрабы "нефтяника", контрастные процедуры на минеральных водах, парение с ароматными вениками, травяные ингаляции и душевные чаепития.

Подробное расписание праздничных программ, а также информация об акциях и бонусах на сайте: visittyumen.ru.

Предваряет открытие термального сезона гастрономический фестиваль "Сибирь на вкус", в рамках которого 29 ресторанов, баров и пекарен представили свои авторские сеты, раскрывающие вкус и характер этого прекрасного края. В День Сибири, 8 ноября, в ДК "Нефтяник" состоится гало-презентация и финал фестиваля с концертной программой, стендап-шоу, дегустационной площадкой, на которой представят свои сеты более 20 ресторанов, а также фуршет, розыгрыш подарков, награждение лучших шеф-поваров, управляющих и официантов.

В 2020 году Тюмень получила официальный статус столицы термальных вод. С тех пор открытие термального сезона стало доброй традицией, которая объединяет жителей и гостей региона, напоминая, что в Сибири умеют сочетать природное тепло, комфорт и гостеприимство.