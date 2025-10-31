Ресторан со средиземноморской кухней откроется в ноябре рядом с Технопарком

Фото предоставлено ресторанной компанией «Максим»

Сеть семейных итальянских ресторанов "Сорренто" откроет в ноябре в Тюмени свой ресторан на улице Республики, 142. Гостям обещают теплую, солнечную атмосферу и меню-путешествие по Италии.

"Бренд-шеф кулинарного альянса Novikov Group & Family Garden Руслан Италмазов создал для "Сорренто" меню-путешествие по Италии — с утонченными закусками, равиоли, пиццей, лазаньей и легендарным мороженым джелато, бережно сочетая аутентичные рецепты и современные гастрономические тренды. Отдельный раздел посвящен блюдам на гриле — здесь можно попробовать премиальные стейки, каре ягненка, морепродукты, форель с овощами. Продолжает и развивает традиции ресторана бренд-шеф Андрей Обухов. В "Сорренто" все готовят вручную — в том числе пасту и тесто для пиццы и равиоли. Муку и оливковое масло доставляют прямиком из Италии. А всех гостей угощают домашним лимончелло и легендарным коктейлем негрони, который специально выдерживают в деревянной бочке", - отмечает в релизе бренд-маркетолог ресторанной компании "Максим" Денис Войт.

Ресторан в Тюмени рассчитан на 92 гостей, есть летняя веранда. По словам представителя компании, заведение прекрасно подходит для встреч с друзьями, воскресных семейных обедов и деловых ланчей.