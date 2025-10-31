Тюменский хлебокомбинат задолжал работникам около 7 млн рублей по зарплате

Прокуратура держит на контроле вопросы соблюдения трудовых прав работников Тюменского хлебокомбината, который после прокурорского вмешательства погасил задолженность по заработной плате на сумму 2,9 млн рублей. Выплата еще более 4 млн рублей находится на контроле.

В связи с нарушениями требований трудового законодательства генеральному директору АО "Тюменский хлебокомбинат" внесли представление об устранении нарушений закона. Общество привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа 30 тыс. рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ.

Прокурор округа Анатолий Митин провел личную встречу с работниками предприятия, сообщил о принимаемых мерах, запланированных надзорных мероприятиях. Вопросы соблюдения трудовых прав работников АО "Тюменский хлебокомбинат" находятся на особом контроле прокуратуры округа, сообщили в облпрокуратуре.