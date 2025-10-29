Депутаты Тюменской гордумы помогли решить вопросы горожан

Обустроить пешеходный переход на проезде между домами 60 и 62 по улице 30 лет Победы и навести порядок на остановке "Тюменская городская юношеская библиотека" - с такими просьбами жители Тюмени обратились к депутатам городской думы Александру Захарову и Юрию Коновалову.

Переход на улице 30 лет Победы важен для безопасности детей в первую очередь, так как рядом игровая площадка и школа. Ранее для безопасности пешеходов здесь были установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" и ограждения вдоль тротуара, так как зимой некоторые автолюбители оставляли свои машины на тротуаре. Вопрос по обустройству перехода решен депутатом Александром Захаровым во взаимодействии с администрацией города.

Остановку "Тюменская городская юношеская библиотека" на Червишевском тракте привели в порядок после обращения горожан к депутату Юрию Коновалову. Местные жители указали на неудовлетворительное состояние площадки под остановочным павильоном. Многочисленные ямы, глубокие трещины и выбоины, скопления воды после дождей создавали значительные неудобства пассажирам. После изучения ситуации Юрий Коновалов направил депутатский запрос в администрацию города Тюмени - ремонт провели оперативно и качественно, уложили новый слой прочного асфальта. "Мы очень рады и благодарны депутату Юрию Ивановичу Коновалову за его помощь. Раньше здесь было просто невозможно стоять, особенно после дождя. Теперь совсем другое дело! Приятно, когда к нашим проблемам прислушиваются", - отметила Марина Курова.