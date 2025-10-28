Тюменка отдала курьеру мошенников 21 млн рублей наличными

...За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 48 жителей региона.



⚠️Общая сумма похищенных денежных средств превысила 28 млн рублей.



⚠️Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 21 млн руб.

➡️Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы г.Тюмени, представился сотрудником ФСБ и под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ и несанкционированного снятия денежных средств похитил у предпринимателя более 21 млн рублей, которые она передала наличными курьеру.



➡️Прокуратурой Ленинского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.