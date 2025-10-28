Тюменка отдала курьеру мошенников 21 млн рублей наличными

16:31 28 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

...За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 48 жителей региона.  

 


⚠️Общая сумма похищенных денежных средств превысила 28 млн рублей. 

 


⚠️Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 21 млн руб.

 

 

 

➡️Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы г.Тюмени, представился сотрудником ФСБ и под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ и несанкционированного снятия денежных средств похитил у предпринимателя более 21 млн рублей, которые она передала наличными курьеру.

 


➡️Прокуратурой Ленинского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования  уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025