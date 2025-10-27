Сбер продемонстрировал передовые технологии на форуме "Инфотех"

На тюменском цифровом форуме и выставке "Инфотех" Сбер представил новейшие разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения (Machine Learning). Эти решения предназначены для повышения эффективности бизнеса и поддержки государственных учреждений.
Одним из ключевых решений стала система протоколирования совещаний "Нестор.BRIEF" от группы компаний ЦРТ — партнера Сбера. Решение позволяет автоматически фиксировать ключевые моменты встреч, повышая качество принятия решений и оптимизируя работу сотрудников. "Нестор.BRIEF" формирует стенограммы очных и онлайн-встреч с разделением речевого массива на спикеров, фиксирует принятые решения и поручения. Весь комплекс материалов — аудио- и видеозапись встречи, стенограмма, сопутствующие документы и презентации собирается в едином архиве. Время подготовки стенограмм сокращается как минимум в два раза.
Другой продукт — платформа Process Mining от Сбера. Она обеспечивает глубокий анализ внутренних процессов организаций, помогая выявить неэффективные звенья и повысить общую производительность. Эта технология становится незаменимым инструментом оптимизации бизнес-процессов и улучшения качества управления предприятиями.
Решения Сбера продемонстрированы заместителю председателя Правительства Российской Федерации – руководителю аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрию Григоренко и директору департамента информатизации Тюменской области Станиславу Логинову, а также другим представителям власти и бизнеса.
Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Ежегодно мы презентуем инновационные разработки для широкого спектра областей — здравоохранения, образования, культуры и туристического сектора. Нам очень приятно, что эти технологии успешно внедряются непосредственно в нашем регионе, оказывая позитивное влияние на местные предприятия и государственные структуры. Участие в мероприятиях подобного уровня — это уникальная возможность сделать реальный вклад в развитие технологических решений. Мы надеемся, что предложенные инструменты на стенде Сбера принесут бизнесу и государственным структурам нашего региона реальную пользу.
