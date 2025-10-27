Юнимед пошел в суд из-за отказа администрации Тюмени сдать в аренду землю под клиникой без торгов

ООО "ЮниМед" требует признать незаконным решение департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени об отказе в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов, соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Тюменской области.

Речь идет об участке по адресу: улица Ямская, 39, на котором находится многопрофильный медцентра с круглосуточным стационаром "ЮниМеда". Общество обратилось в департамент с заявлением о предоставлении этого участка в аренду без проведения торгов под существующие объекты здравоохранения сроком на 49 лет, но департамент отказал в его удовлетворении, сославшись на то, что заявление подано лицом, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.

Полагая, что отказ нарушает законные права заявителя, в том числе поскольку строительство медцентра осуществлялось в рамках реализуемого совместно с администрацией города Тюмени инвестпроекта, а также в связи с тем, что спорный земельный участок входит в состав единого имущественного комплекса, функционирование которого невозможно в отсутствие вещных прав на него.

Вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение пяти рабочих дней.