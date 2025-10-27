Более 8 тысяч человек приняли участие в Инфотехе-2025

XVIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех" в технопарке проходил 23 и 24 октября, за два на форумных площадках побывали более 5 тысяч человек, еще около 3 тысяч присоединились в формате онлайн, такую статистику по итогам опубликовал депинформатизации ТО.

Первый день форума был насыщен цифровыми и спортивными событиями. Все началось с официального открытия, и продолжилось выступлением замглавы Минцифры России Григория Борисенко, который рассказал о пилотных проектах по ИИ Минцифры с субъектами РФ. В этот же день были сессии, круглые столы, презентации ИТ-решений, лекции и другие мероприятия. Закончился день товарищеским матчем по хоккею команды "ЦифроVoй СпецнаZ" и "Динамо Тюмень" на "Кубок Инфотеха".

Второй день форума прошел с участием вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Он выступил с докладом о развитии искусственного интеллекта и поучаствовал в пленарной сессии, посвященной вопросам использования ИИ в различных сферах, интеграции удачных кейсов и их тиражированию по всей стране, развитию инфраструктуры для регулирования цифровых процессов. В этот же день замглавы Минцифры Григорий Борисенко презентовал возможности портала "Цифровой регион" для регионов и бизнеса. Также гости и участники мероприятия ознакомились с ИИ-решениями Тюменской области, перспективами развития кибербезопасности, возможностями импортозамещения и узнали о новых ИТ-решениях от студентов, ИТ-компаний и специалистов.

В депинформатизации ТО отметили, что по количеству участников в этом году форум установил новый рекорд.