Тюменскую "Геосферу" показали вице-премьеру

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко ознакомился с технологиями, используемыми в исследовательском центре "Геосфера". Во время визита Григоренко осмотрел ряд лабораторий, кернохранилище и узнал об оборудовании научного центра.

Исследовательский центр "Геосфера" - это обособленное подразделение ООО "Газпромнефть НТЦ", представляющее собой кернохранилище и лабораторный комплекс по исследованию керна и флюидов. Центр создает платформу для технологического развития геологоразведки России, он способствует увеличению скорости и качества исследований керна и флюидов, развитию компетенций в данной области.

Это уникальный объект. Помещения для хранения геологических объектов на 200 тысяч погонных метров керна полностью автоматизированы – образцы горных пород доставляются в лабораторию беспилотным внутренним транспортом. Для инженеров-геологов созданы интегрированные рабочие места: прямо из лаборатории они могут в онлайн-режиме получать полную информацию об исследованиях как в периметре компании, так и за ее пределами.При оснащении комплекса реализуются уникальные инновационные решения. Среди них: робомаркировка – нанесение электронной метки на образец для внесения в базу данных, лабораторная информационная менеджмент-система, которая связывает весь процесс планирования, организации и проведения лабораторных исследований и многие другие.

Лабораторный комплекс "Геосферы" – самый современный и технологичный в отрасли. В лабораториях установлено более 200 единиц техники последнего поколения, 80% которой произведено в России, остальная аппаратура – в странах азиатского региона.

В числе редкого оборудования – сканирующий электронный микроскоп и ядерно-магнитный релаксометр. Он помогает определять, какие компоненты находятся внутри геологических объектов – твердые, жидкие углеводороды или пластовая вода.

В лабораториях проводятся исследования, покрывающие полный цикл разработки месторождений – от проведения геологоразведочных работ до вовлечения остаточных запасов на выработанных зрелых месторождениях, сообщили в пресс-службе центра.