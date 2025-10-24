Отечественные IT-разработки востребованы за рубежом

Россия одна из немногих стран в мире с сильно развитым независимым IT-сектором. У нас есть свои социальные сети, свои поисковики, картографии, антивирусы и так далее, заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Инфотехе в Тюмени.

"Иногда мы этого не замечаем, но это действительно так. Кстати, отечественный поисковик у нас в России опережает по популярности внутри страны всех международных конкурентов. Это статистика, это цифры. Мы сделали свои языковые модели, чем могут похвастаться несколько государств. В Европе, например, нет своих языковых моделей. В России есть свои маркетплейсы, свои цифровые платформы, и многие из них популярны и в зарубежных странах. При этом в нашей стране IT — это не только бизнес, это еще и цифровая трансформация государства", - подчеркнул Григоренко.

С 2020 года цифровая трансформация государства — один из национальных приоритетов, при этом речь идет не просто о развитии IT, а о глобальном смене подходов в плане цифровизации. На сегодня а России практически все госуслуги переведены в цифру. Покупки, образование, медицина - все переходит в цифру, все оцифровывается.

У меня было несколько международных поездок. Было очень приятно увидеть за рубежом по факту применяемые наши российские отечественные решения. Это наши российские фирмы, которые успешно реализовывают на зарубежных рынках то, что у нас работает внутри страны", - отметил Григоренко.

Представитель Минцифры отметил, что государство продолжит поддерживать IT-отрасли - по динамике, по темпу в последние пять они наиболее динамично развиваются в стороне, в том числе благодаря обстоятельсвам.