Тюменские дома обеспечены теплом и готовы к зиме

14:04 24 октября 2025
Готовность системы ЖКХ города стала одной из ключевых тем октябрьского заседания Тюменской городской думы. На сетях за ремонтный сезон проведены масштабные работы — ресурсоснабжающие организации, социальная инфраструктура и жилфонд к предстоящему отопительному сезону готовы.

Глава города Максим Афанасьев напомнил, что подготовка к зиме в городе выполняется на плановой основе и ведется по двум направлениям: инженерные коммуникации и внутридомовые сети, как в многоквартирных домах, так и в зданиях бюджетного сектора, в соцсфере. "Мы провели колоссальную работу по модернизации электросетевого комплекса. Полторы тысячи линий электроснабжения модернизированы. Более 17 километров тепловых сетей отремонтировано. Первые две недели с начала отопительного сезона показали в сравнении с прошлыми годами уменьшение в три раза количества инцидентов и аварий", - отметил Афанасьев.

Статистику по выполненным работам журналистам озвучила председатель гордумы Светлана Иванова. В учреждениях соцсферы все, что касается подготовки к зимнему периоду, на 100% выполнено. Все 196 социальных объектов имеют паспорта готовности к зиме. Энергетики тоже подготовились к зимним нагрузкам. 9,7 тысяч километров электрических сетей подготовлены, более 3 тысяч трансформаторных подстанций. Подготовлены и все объекты коммунальной инфраструктуры - две ТЭЦ, 88 котельных, 886 километров тепловых сетей, через которые поступает тепло в наши дома. После ремонтных работ сетей в 98% случаях восстановлено благоустройство. Что касается жилфонда, в последние годы наблюдается динамика улучшения подготовки многоквартирных домах к отопительному сезону. "С 92% до 93% увеличилось количество таких домов. Вы скажете, что 1% это не так много, но за 1% стоит 169 домов. Это тысячи семей наших горожан, жилье которых в этом году подготовлено лучше, чем в прошлом. Проблемы домов тоже стало меньше, и этот показатель снижается. По итогам этого периода на 38 таких домов стало меньше. В целом можно сделать вывод, что выстроена системная, планомерная, конкретная работа с управляющими компаниями. Хотя мы понимаем, что на сегодня не все дома имеют паспорта готовности. Но большинство из них это дома, которые находятся на капремонте или имеют статус аварийного", - отметила Светлана Иванова.

В ходе обсуждения доклада депутаты обратили внимание на то, что есть управляющие компании, которые не выполнили свои работы. По каждому такому факту материалы направлены в прокуратуру, либо в Госжилинспекцию. "Тем не менее тепло сегодня, в общем-то, подано во все дома. Тюмень к зимнему периоду подготовлена. Все масштабные работы по подготовке к зимнему сезону закончены", - подчеркнула Иванова.

Теги: Максим Афанасьев , Светлана Иванова , Тюменская городская дума
