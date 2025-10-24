Цифрового двойника региона презентовали на Инфотехе-2025

"Цифровой двойник региона" - это уникальная отечественная единая платформа, которая в режиме реального времени отображает "жизнь" региона и позволяет моделировать последствия управленческих решений: от ЖКХ и транспорта до экологии, экономики и социальных услуг. Ростелеком презентовал эту платформу на "Инфотехе" в Тюмени.
Внедрение "Цифрового двойника" улучшает инвестклимат в регионе. Но главное - служит источником актуальной информации для жителей. На специальном геопортале люди могут получить доступ ко всему необходимому: узнать об обстановке на дорогах, уточнить сведения о качестве воздуха и так далее.
"Цифровой двойник региона" отображает в своей информационной системе не только физические объекты, такие как здания и дороги, но и постоянно обновляющиеся данные: движение транспорта, экологические показатели, демографические и экономические сведения. Для органов власти — это мощный инструмент анализа и принятия управленческих решений. Например, можно смоделировать, как новая развязка разгрузит дорожный трафик.
Станислав Логинов, замгубернатора — директор департамента информатизации Тюменской области:
Основные направления сотрудничества правительства Тюменской области и "Ростелекома" включают в себя развитие цифровой инфраструктуры и внедрение современных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта. В частности, речь идет о применении ИТ-решений в различных секторах экономики и социальной сфере, а также цифровизации муниципальных хозяйств для усовершенствования внутренних процессов и обеспечения комфорта и безопасности населения.
"Цифровой двойник региона" помогает реализовать национальный проект "Экономика данных". Платформа решает стратегические задачи: гарантирует надежный обмен информацией между ведомствами для устранения "цифровых разрывов", превращая разрозненные данные в целостный стратегический актив для управления территориями.
Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":
По сути “Цифровой двойник региона” — “мост” между физическим миром и виртуальной средой. Благодаря использованию передовых технологий, сроки согласования проектов сокращаются, ошибки минимизируются, а бюджетные средства расходуются рациональнее. В итоге повышается прозрачность работы госорганов, появляется точное и обоснованное распределение ресурсов. Для бизнеса — это доступ к надежной аналитике при инвестировании и уменьшение финансовых рисков.
