Цифрового двойника региона презентовали на Инфотехе-2025

"Цифровой двойник региона" - это уникальная отечественная единая платформа, которая в режиме реального времени отображает "жизнь" региона и позволяет моделировать последствия управленческих решений: от ЖКХ и транспорта до экологии, экономики и социальных услуг. Ростелеком презентовал эту платформу на "Инфотехе" в Тюмени.

Внедрение "Цифрового двойника" улучшает инвестклимат в регионе. Но главное - служит источником актуальной информации для жителей. На специальном геопортале люди могут получить доступ ко всему необходимому: узнать об обстановке на дорогах, уточнить сведения о качестве воздуха и так далее.

"Цифровой двойник региона" отображает в своей информационной системе не только физические объекты, такие как здания и дороги, но и постоянно обновляющиеся данные: движение транспорта, экологические показатели, демографические и экономические сведения. Для органов власти — это мощный инструмент анализа и принятия управленческих решений. Например, можно смоделировать, как новая развязка разгрузит дорожный трафик.

Станислав Логинов, замгубернатора — директор департамента информатизации Тюменской области:

Основные направления сотрудничества правительства Тюменской области и "Ростелекома" включают в себя развитие цифровой инфраструктуры и внедрение современных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта. В частности, речь идет о применении ИТ-решений в различных секторах экономики и социальной сфере, а также цифровизации муниципальных хозяйств для усовершенствования внутренних процессов и обеспечения комфорта и безопасности населения.

"Цифровой двойник региона" помогает реализовать национальный проект "Экономика данных". Платформа решает стратегические задачи: гарантирует надежный обмен информацией между ведомствами для устранения "цифровых разрывов", превращая разрозненные данные в целостный стратегический актив для управления территориями.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":