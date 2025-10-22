Дальневосточная и арктическая ипотеки стали доступны земским культработникам

ВТБ первым на банковском рынке начинает предоставлять льготную дальневосточную и арктическую ипотеку земским работникам культуры. С 22 октября подать заявку на жилищный кредит по ставке 2% могут специалисты из Мурманской и Сахалинской областей. В других регионах Дальнего Востока и Арктики льготная ипотека станет доступна по мере формирования региональных реестров.

Воспользоваться льготными условиями при покупке жилья могут работники культуры, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки или малые города Дальнего Востока и Арктики с населением до 50 тысяч человек. Для этого необходимо соответствовать нескольким критериям: участие в госпрограмме "Земский работник культуры"; заключение трудового договора с организацией культуры сроком не менее пяти лет; включение в реестр земских работников культуры, который формируют региональные органы исполнительной власти.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин: