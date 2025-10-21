Более 5 млрд руб до 2030 года направит Тюменская область на обновление общественного транспорта

В Тюменской области утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. Для обеспечения стабильной работы транспорта, повышения безопасности и комфорта пассажиров подвижной состав будет поэтапно обновляться, на эти цели потребуется свыше пяти миллиардов рублей – из регионального, федерального бюджетов и из внебюджетных источников.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Главная цель – обновление автобусного парка в городских и муниципальных округах. Работа будет вестись в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Сегодня в области действует 773 муниципальных и межмуниципальных маршрута. На линиях работает 2 248 автобусов. Средний возраст машин превышает шесть лет, а большинство эксплуатируется от пяти до десяти лет.



