Более 5 млрд руб до 2030 года направит Тюменская область на обновление общественного транспорта

20:26 21 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. Для обеспечения стабильной работы транспорта, повышения безопасности и комфорта пассажиров подвижной состав будет поэтапно обновляться, на эти цели потребуется свыше пяти миллиардов рублей – из регионального, федерального бюджетов и из внебюджетных источников.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Главная цель – обновление автобусного парка  в городских и муниципальных округах. Работа будет вестись в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Сегодня в области действует 773 муниципальных и межмуниципальных маршрута. На линиях работает 2 248 автобусов. Средний возраст машин превышает шесть лет, а большинство эксплуатируется от пяти до десяти лет.

 


⚡️ 

Теги: автобусы , Александр Моор , бюджет , городской транспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025