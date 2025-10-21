Открыть вклад в Сбере стало выгоднее

С 21 октября Сбер увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на три месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним ещё 0,5 процентных пункта.
Теперь максимальная ставка по вкладу в Сбере на "новые деньги" или с учётом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых, для клиентов уровня СберПремьер — 16,1%, СберПервый — 16,2%.
Также Сбер отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках — от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентных пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления.
Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:
Приятно сообщать клиентам хорошие новости. Наши ставки по вкладам выросли, так что сейчас хорошее время начать копить с опережением инфляции. Почти 14 миллионов россиян уже открыли вклады в Сбербанке и приумножают свои накопления вместе с банком.
