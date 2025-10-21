Тюменские силовики обнаружили четыре майнинговые фермы и завели уголовное дело

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту организации четырех майнинговых ферм в Нижнетавдинском районе, его фигурантами стали двое жителей Тюмени и бывший начальник районного отдела электросетевой компании, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, с января по сентябрь 2025 года фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор с должностным лицом электросетевой компании и незаконно установили на в Нижнетавдинском районе четыре майнинговые фермы, что стало причиной значительного увеличения потребляемой электроэнергии и причинило материальный ущерб на сумму более 60 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. При обысках на фермах и по местам жительства фигурантов изъято около двух тысяч единиц техники, средства связи, документы, представляющие интерес для следствия, компьютерная техника.