Защиту данных усиливают в банках

В ВТБ запустили СМС-оповещение о первом входе в аккаунт пользователя онлайн-банка с любого устройства. Это позволит оперативно отреагировать, если доступ попытаются получить злоумышленники.

В сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если пользователь не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе "Безопасность" онлайн-банка или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также пользователь сможет самостоятельно заблокировать аккаунт.

Банки активно внедряют различные технологические инструменты защиты. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее запущен сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функция самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR в банкомате и другие операции.