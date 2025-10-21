Старый дом в Тюмени одели в свитер

На фасаде старой пятиэтажки по улице Котовского в Тюмени появился "вязаный" мурал со скандинавским узором - напротив кварталов "На Минской" компании "Брусника", которой и принадлежит реализованная идея.
"Свитер оверсайз" – один из узнаваемых элементов образа советского геолога, а в доме этом в 1960-х – 1980-х годах жили и начинали свои маршруты геологи, которые внесли вклад в открытие нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
"Брусника всегда бережно относится к истории места и старается ее сохранить, при этом вписывая в окружающий контекст. И мурал с этой ролью отлично справляется: сохраняет память об эпохе и людях, с которыми связан дом, вызывает интерес у прохожих, а также повышает эстетическую ценность здания, оживляет городской ландшафт и вызывает тёплые эмоции", – цитируют слова представителей компании в администрации города.
