Около 6 тысяч семей льготников могут в ближайшие три года получить субсидию на газификацию своих домов

По программе газификации населенных пунктов Тюменской области до 2029 года в регионе планируется построить более 2,5 тысяч км сетей, чтобы газифицировать дома ещё 21 тысячи семей. А 49 льготных категорий, включая членов семей участников СВО, могут рассчитывать на региональную поддержку по внутридомовой газификации. В ближайшие 3 года субсидию смогут оформить почти 6 тысяч семей льготников, сообщается в тг-канале департамента ЖКХ.

В Тюменской области за последние шесть лет газифицировано более 18,5 тысяч домовладений. Новые сети продолжают строить. Накануне специалисты "Газпром газораспределение Север" завершили строительство газопроводов для д. Голдобино Ишимского округа. Благодаря прокладке 6,4 км газовых сетей возможность подключить свои дома к надежному источнику энергии получили 77 семей.