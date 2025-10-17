Студенты ТюмГУ подыскали ключи к туризму будущего на кейс-чемпионате ВТБ

ВТБ Образование и Тюменский государственный университет подвели итоги кейс-чемпионата "Тюменский код: ключи к впечатлениям" в рамках проекта "Лаборатория бизнес-решений ВТБ". Финальная битва проектов, в которую вышли 7 сильнейших студенческих команд, определила авторов самых перспективных идей для образовательной программы в сфере туризма.

Изначально на участие в интеллектуальном соревновании зарегистрировались 137 студентов. Финалисты должны были разработать модель учебного курса для молодежи, направленного на развитие внутреннего туризма. Ключевой особенностью задания стала необходимость учесть успешный опыт Китая и перспективы российско-китайского сотрудничества, что потребовало от участников глубокого анализа международных практик и их адаптации к потенциалу Тюменской области.

Ольга Дергунова, руководитель ВТБ Образование, старший вице-президент ВТБ, директор ВШМ СПбГУ:

Мы видим устойчивый интерес к образовательным форматам, которые не только знакомят студентов с реальными задачами бизнеса, но и позволяют погрузиться в перспективные направления развития. Кейс-чемпионаты ВТБ Образования — это лаборатория будущего, в которой рождаются инновационные идеи и закладываются прочные мосты между образованием и практикой. Особенно важно, что участники уже сегодня учатся работать с вызовами трансграничного взаимодействия, такими как сотрудничество с Китаем. Именно так мы готовим молодых профессионалов, способных мыслить стратегически и действовать гибко в условиях новой экономической географии.

На пути к финалу команды прошли интенсивную подготовку: встречались с отраслевыми экспертами, посещали специальные вебинары, мастер-классы и экскурсии, чтобы их проекты были не только инновационными, но и реализуемыми на практике.

Победа досталась команде "Блумин" из ТюмГУ, второе место у "Коммерсов" из ТИУ, третье - у "КПД" из ТюмГУ.

Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета:

Уверен, что проведение таких проектов позволяет нашим студентам получить бесценный практический опыт. Такой подход к обучению воспитывает высококвалифицированных специалистов, способных сразу после выпуска эффективно решать сложные бизнес-задачи и вносить весомый вклад в развитие экономики региона.

Главный приз для победителей — возможность пройти стажировку в ВТБ или сразу быть принятыми в число штатных сотрудников банка. Кроме того, команды-финалисты отправились в уникальное путешествие по специально разработанному маршруту по Тюменской области, чтобы на себе протестировать и оценить туристический потенциал региона, который они помогали раскрывать.