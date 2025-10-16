Путин открыл движение по мосту "Звезда Оби" в Югре

Строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута с опережением сроков завершено, старт движению по новому мосту 15 октября дал президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами Правительства РФ, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Строительство моста выполнено в соответствии с нацпроекту "Инфраструктура для жизни", работу вели с 2022 года. Общая протяженность моста составляет 1,76 км, вместе с подходами – более 45 км. Новый объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров, которые входят в состав логистического направления "Арктика – Азия" и Северного широтного коридора. Кроме того, новый дорожный объект стал южным обходом Сургута, это исключит движение транзитного транспорта через город.

Генподрядчиком на объекте был "Мостострой-11", в пиковые периоды ежедневно на нем работало более 1 600 человек. Также в рамках Всероссийской студенческой стройки здесь трудились около 200 студентов из 13 регионов нашей страны. По инициативе стройотрядовцев и при поддержке жителей автономного округа мосту присвоено название "Звезда Оби".

Руслан Кухарук: