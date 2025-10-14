Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 2-3 декабря в Москве

16-й Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 2-3 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".

В этом году ВТБ обновил формат форума: с сентября банк проводит встречи для частных инвесторов с экспертами и крупнейшими российскими компаниями на площадках ведущих деловых центров страны – форумы уже прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, запланированы в Казани (28 октября) и Краснодаре (13 ноября). Завершится инвестиционный марафон главным событием в Москве.

В мероприятии примут участие представители органов власти, финансового и делового сообщества, главы российских и международных компаний, иностранные инвесторы. Первый день форума будет посвящен глобальной макроэкономической повестке. Фокус дискуссий второго дня будет сконцентрирован на развитии розничных инвестиций и внутренних источников финансирования.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

Российская экономика успешно преодолевает внешние вызовы – нагрузки только повысили нашу выносливость. Теперь перед правительством и Банком России стоят внутренние задачи – выйти на траекторию сбалансированного роста и вернуть инфляцию к устойчивым и умеренным уровням. При этом важно сохранить результаты успешной макрополитики предыдущих лет. Об экономике высоких достижений и препятствиях на ее пути пойдет речь в дискуссиях форум.

Традиционно Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, обозначает приоритеты в развитии финансового суверенитета страны, отвечает на вопросы о возможностях новых партнерств и привлечении новых источников финансирования.

Форум пройдет в очном формате. Все желающие смогут присоединиться к трансляции сессий первого и второго дня и услышать выступления спикеров в прямом эфире из любой точки мира.

Инвестиционный форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.