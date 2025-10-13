Тюменский губернатор рассказал о рекордах АПК региона

12 октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечали профессиональный праздник, в поздравлении губернатор Александр Моор назвал самые знаковые достижения тюменского агропрома.

В частности, Моор подчеркнул, что в регионе растут объёмы производства, обновляется техника, развивается переработка, внедряются современные технологии. Вот лишь несколько примеров успешной работы предприятий АПК:

Завод "Аминосиб" выводит на новый уровень инвестиционный проект по глубокой переработке пшеницы. За 8 месяцев 2025-го объем производства лизина вырос на 20%. Одно из лучших предприятий в области животноводства – "Эвика-Агро" достигло наивысшей продуктивности среди сельхозпредприятий региона – почти 12 тысяч кг на одну фуражную корову. А "Юг-Агро" в числе первых в регионе закончили уборочную кампанию. В этом году предприятие увеличило обрабатываемую площадь почти на две тысячи гектаров.