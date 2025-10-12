Союз десантников реализует масштабные проекты в Год героев в Тюменской области

Проекты по увековечиванию памяти участников специальной военной операции активно

реализует Союз десантников Тюменской области в рамках объявленного Года героев.

Организация не только присваивает имена погибших бойцов СВО улицам города, но и оказывает всестороннюю поддержку семьям ветеранов и действующих защитников Отечества, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

"Мы считаем своим долгом сохранять память о героях, которые отдали жизни за наше мирное небо. В этом году мы уже назвали несколько улиц именами отважных десантников, среди которых Герой России Жумабай Раизов, Григорий Турубаров, Владимир Гоненко и другие", — подчеркнул председатель Союза десантников Тюменской области Григорий Григорьев.

Особое внимание уделяют созданию уголков памяти в школах региона. По инициативе Союза десантников и при поддержке профильного департамента в образовательных учреждениях Тюменской области открывают специальные экспозиции, посвященные героям СВО, - уточняет Тюменская линия.

В рамках патриотического воспитания молодежи Союз десантников проводит регулярные уроки мужества, организует встречи с ветеранами, участвует в акции "Собери ребенка в школу". "Дети с большим интересом воспринимают живое слово настоящих героев. У многих из них родственники и знакомые участвовали или участвуют в специальной военной операции, поэтому такие встречи особенно значимы", — отметил Григорий Григорьев.