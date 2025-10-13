В тюменском кубке робототехники победили команды из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Осенний этап соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень"завершен. На протяжении двух дней участники соревновались в прохождении испытаний полигона. У каждой команды было две попытки, в зачет принималась лучшая.

В итоге в номинациях "Испытатель" и "Лучший дебют" победила команда "Гена 1.0" (Пауш Роман, Санкт-Петербург), второе и третье места у тюменских команд Черепахи" (Кайгородов Дмитрий, Жагорин Тимофей) и Patrusheva robotics (Астапенко Ярослав). В номинации "Экстремал" отличилась команда "Железная Хватка", (Арбитайло Михаил, Екатеринбург). На втором и третьем местах - тюменцы DIMON1K$ (Зубарев Дмитрий) и "Брига" (Лохманов Ярослав).

Спецприз от генерального партнера соревнований Сбера получила команда "Гигант" за разработку нестандартной конструкции: переломной средней оси, которая позволяет изменять геометрию робота для лучшего преодоления препятствий.

Замгубернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Мы видели очень удачные прохождения, видели и неожиданные поломки. Но на полигоне всегда царит атмосфера дружбы, здоровой конкуренции и взаимопомощи, поэтому каждый из участников уже победитель!

А еще на этом этапе 12 октября был поставлен абсолютный рекорд тюменского полигона по набранному количеству баллов: команда "Железная хватка" в своей лучше попытке набрала 627 баллов.