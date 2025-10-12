В Тюменской области могут полностью запретить вейпы и электронные сигареты

В Тюменской областной Думе рассматривают законопроект, предусматривающий запрет на приобретение, использование и распространение электронных сигарет и вейпов на территории региона.
"С правовой точки зрения региональные власти обладают достаточными полномочиями для введения таких ограничений. Федеральное законодательство в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления табака позволяет субъектам РФ устанавливать дополнительные запреты, выходящие за рамки базовых федеральных стандартов", - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
Но тотальный запрет может иметь и негативные последствиях. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина отмечает, что подобные меры неизбежно приведут к активизации теневого рынка, где потребители столкнутся с отсутствием контроля качества продукции и использованием опасных компонентов в жидкостях для заправки. Наибольшую опасность представляют самодельные устройства и жидкости кустарного производства, содержащие неконтролируемые концентрации никотина и токсичных добавок, - сообщает АиФ-Тюмень.
