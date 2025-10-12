Стало известно, сколько тратят тюменцы на разные услуги

По данным Тюменьстата, жители Тюменской области потратили 150 млрд 317,2 млн рублей за платные услуги в январе-августе 2025 года.

В общем чеке по-прежнему лидируют транспортные услуги, за которые заплатили 28 млрд 737,2 млн рублей. В эту сумму входит не только проезд в автобусах, но и авиаперелеты, железнодорожные поездки и т.д.24 млрд 760,5 млн рублей у тюменцев ушло на коммунальные услуги, еще 9 млрд 520,6 млн - на жилищные.

Медицинские услуги обошлись тюменцам в 17 млрд 127,6 млн рублей, телекоммуникационные - в 14 млрд 558,7 млн, бытовые - в 13 млрд 249,4 млн, туристические - в 11 млрд 452,6 млн, образовательные - в 8 млрд 102.4 млн.

По сравнению с прошлым годом общий чек тюменцев вырос на 4,8%. По динамике Тюменская область находится на третьем месте в УрФО после Свердловской области и ЯНАО, - сообщает Вслух.ру.