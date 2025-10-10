Банковскую карту для молодежи начал предлагать ВТБ

ВТБ запустил дебетовую банковскую карту специально для клиентов 14-25 лет, а также сервис "Молодежь Плюс" со скидками на популярную подписку и мобильную связь. Об этом в рамках FINOPOLIS 2025 заявил старший руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Результаты недавнего исследования ВТБ показали, что при выборе банковской карты молодые люди ориентируются на удобное мобильное приложение, бесплатное обслуживание, программу лояльности, удобство сервисов и стильный дизайн карты.

Молодежная карта ВТБ сочетает все эти параметры: пользователи могут оформить карту с уникальным дизайном, бесплатным обслуживанием и переводами, а также кешбэком в популярных категориях. Помимо карты, в сервис входят бесплатный доступ к подписке Яндекс Плюс с музыкой, фильмами, сериалами и книгами, а также скидка 50% на мобильную связь от ВТБ Мобайл.

Алексей Охорзин:

Молодежь задает тренды и формирует будущее. Мы не просто следим за изменениями, а создаем для них новые финансовые возможности - от стильных карт с бесплатным обслуживанием до полноценного сервиса. Мы хотим быть на одной волне с клиентами и поэтому адаптируем наши решения под их запрос. "Молодежь Плюс" - это не только финансовый инструмент, а полноценный цифровой сервис, где управление деньгами становится удобным, современным и выгодным.

ВТБ продолжит развивать продукты для молодежи, включая геймерские карты, которые были запущены в прошлом году. Помимо этого, банк планирует и дальше поддерживать киберспортивное направление, востребованное у молодежи.