ВТБ тестирует субсидии в цифровых рублях для фермеров

ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров, объявил банк на "Финополис-2025".

Тестирование механизма выплат в цифровых рублях проходит с привлечением Министерства финансов Чувашии и Банка России. Работа механизма выглядит так: министерство выделяет субсидии региональным сельхозпроизводителям в цифровых рублях, задавая условия использования этой выплаты: например, на закупку сельхозтехники, семян или кормов для животных. Эта информация передается на платформу цифрового рубля Банка России для формирования алгоритма автоматических проверок. После этого сельхозпредприятие, будучи клиентом ВТБ, в личном кабинете в онлайн-банке видит начисленную субсидию, ее сумму и правила использования. При переводах средств по субсидии происходит автоматическая проверка соблюдения условий: если перевод не соответствует требованиям, операция отклоняется.

Использование цифрового рубля позволит повысить эффективность выплат субсидий. Технология обеспечит переход на использование субсидий в финансировании предстоящих расходов с автоматическим контролем целевого использования. Отмена ручного контроля каждого платежа со стороны казначейства увеличит скорость проведения платежей по использованию субсидий до моментального перечисления.

Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ:

Внедрение цифрового рубля в реализацию мер господдержки делает процесс более прозрачным, безопасным и удобным для всех участников. Автоматизация многих ручных операций снижает риск ошибок и повышает оперативность финансового контроля. Мы рассчитываем, что этот подход станет базой для масштабирования цифрового рубля в других направлениях господдержки и развития бизнеса.

Елена Четверикова, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса – старший вице-президент ВТБ: