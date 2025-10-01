Сбер вывел сервис по оформлению пенсий на новый уровень

Сбербанк активно развивает продукты и услуги для пенсионеров, предлагая новый уровень сервиса для оформления пенсии. О преимуществах получения пенсии на карту Сбера и простых шагах оформления рассказала начальник управления прямых продаж блока "Розничные клиенты и Сеть продаж" Западно-Сибирского отделения Сбербанка Надежда Григорьева.

Пенсионеры могут оформить пенсию через Сбер. Чтобы оформить выход на пенсию, клиенту необходимо подать всего лишь два документа минимум за 30 дней до наступления права на пенсию. Первое заявление служит подтверждением Социальному фонду получать выплаты, второе - фиксирует выбранный способ зачисления денег на банковский счёт. Сотрудники офиса Сбербанка оказывают бесплатную помощь клиентам в подготовке необходимых заявлений. В настоящее время обе формы заявлений доступны как в отделениях банка, так и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Перевод пенсии в Сбербанк предоставляет пенсионерам ряд привилегий, включая специальные условия по вкладам с повышенной процентной ставкой, скидки на кредитные продукты и повышенный кэшбэк, позволяющий накапливать бонусы за повседневные покупки. Кроме того, банк предлагает 3,5% на остаток по карте, бесплатное обслуживание сберкарт, отсутствие комиссии за переводы и оплату услуг ЖКХ и возможность совместных накоплений с близкими.

Надежда Григорьева, начальник управления прямых продаж блока "Розничные клиенты и Сеть продаж" Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

Подать заявление на назначение пенсии или перевести пенсию в Сбер легко – теперь не нужно идти в Социальный фонд. Это можно сделать самостоятельно через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Для этого нужно ввести в строку поиска фразу "Назначение пенсии", заполнить предложенную форму анкеты и подтвердить отправку. В таком случае пенсионеру не нужно даже выходить из дома – весь процесс доступен онлайн, значительно экономя время и силы клиента. Такие современные технологии обслуживания внедрены банком для повышения комфорта наших клиентов.

Среди всех, кто переведет пенсию в Сбер в период до 16 ноября, будет проводиться розыгрыш промокодов на покупку умного телевизора Sber за 1 рубль. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно оформить в офисе банка или в мобильном приложении получение пенсии на счет в Сбере и дождаться как минимум одной выплаты. Победители будут объявлены до конца ноября.

Также за перевод пенсии в Сбер можно получить 4000 бонусов Спасибо. Для этого необходимо оформить заявку на перевод пенсии, дождаться первого зачисления и совершить покупку на сумму не менее 10 000 рублей в течение 14 дней после первого зачисления пенсии. Для участия в акции необходимо быть участником программы "СберСпасибо".