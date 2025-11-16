Кто может стать ветеринаром, рассказала тюменский врач

Тюменский ветеринар Ксения Квирк, ответила, кто может стать ветеринаром. Профессия подходит тем, кто готов совершенствоваться, устойчив к стрессу, так как нужно быстро принимать грамотные решения, несмотря на плохое настроение и даже агрессию, например, кошки с больными почками или хозяина, обеспокоенного состоянием питомца.

Еще среди обязательных качеств – желание разбираться в мельчайших деталях, целеустремленность, непрерывная учеба и умение применять полученные знания на практике, отсутствие брезгливости, ведь больным не присущи хорошие манеры. А вот любовь к животным желательна, но необязательна – и без этого можно стать хорошим ветврачом.

Ветеринарные врачи делятся на тех, кто занимается мелкими домашними животными, сельскохозяйственными животными и экзотами.

Выбрав домашних животных, ветеринар не останется без работы. К сожалению, наши питомцы болеют часто, как и люди. Врач может выбрать для себя специализацию: стать нефрологом, кардиологом или дерматологом, повысив свою востребованность, а значит, и доход.

Если в клинике обычный ветврач общается и с животными, и с их хозяевами, часто имеющими свой взгляд на методы и средства лечения, то на производстве – в основном с сельскохозяйственными животными. Это работа для тех, кого люди утомляют. Взять анализы, расшифровать результаты, провести вакцинацию и прочие процедуры – всё это делают ветеринарные врачи, которые почти всегда в дефиците. Правда, политика большинства компаний в лечении животных основывается на экономической целесообразности, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Ты быстро втягиваешься в профессию и становишься хорошим специалистом. В университете обычно делают упор как раз на сельскохозяйственных животных – это крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, курицы, лошади. Получая необходимую базу, ты попутно проходишь практику, и к концу обучения, а учатся ветеринарные врачи 5 лет, становишься хорошим специалистом и можешь сразу пойти работать на ферму или предприятие. Есть один минус: при работе в ветклинике у тебя появляются любимые пациенты, а здесь все животные одинаковые, их тысячи, постоянная рутина, – говорит Ксения.