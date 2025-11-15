Тюменцев приглашают на театральный форум

27 ноября стартует театральный форум "Замысел". Участников ждут мастер-классы, тренинги и лекции в области театрального искусства. Узнать подробности и зарегистрироваться можно до 26 ноября в сообществе "Театральный образовательный форум “Замысел”". Количество мест ограничено.

На событие приглашают молодых людей от 16 лет, среди которых режиссеры, актеры, танцоры и все, кто увлечен искусством. Под руководством опытных специалистов участники смогут бесплатно посетить мероприятия по развитию театральных навыков. Также на одном из специальных интенсивов разработают оригинальную постановку, которую покажут на публике в финале проекта.

Для участников пройдут обучающие мероприятия по физическому театру, где эмоции и смыслы передаются через пластику, жест и движение, от именитых специалистов:

— Евгении Глазуновой — серебряного призера танцевального конкурса contemporary dance в Испании (Palamos), эксперта Академии культурных и образовательных инноваций, танцовщицы в труппе Wee dance company под руководством Francesco Scavetta (Швеция/Италия), педагога в театре "Балет Москва", Академии танца Бориса Эйфмана, "Канон данс".

— Евгения Венина — хореографа и сооснователя проекта TeatrPlastichesky (Москва), хореографа Divadlo plastického tance (Прага), приглашенного преподавателя Университета Палацкого в Оломоуце (Чешская республика), эксперта комиссии департамента культуры города Москвы по присуждению званий хореографическим коллективам, а также хореографа-постановщика и художественного руководителя фестиваля экспериментального современного танца "Дело тела" в 2025 году.

— Владислава Мирошниченко — хореографа в культурном центре ЗИЛ в Москве, хореографа-постановщика в театре "Провинциальные танцы" в Екатеринбурге, участника фестивалей: IFMC, Futurum, Soma, "Проба №: Камерно и обсуждаемо", "Арабеск"имени Екатерины Максимовой, "Белая обезьяна", "Контур", "Большие и маленькие".

""Замысел" — это уникальная площадка для обучения физическому театру. Четыре дня на наших площадках будут проходить бесплатные классы и постановки с участием федеральных экспертов. Это возможность для постановщиков, танцоров и театралов получить ценный опыт и вдохнуть новую жизнь в работу с телом. Мы стремимся развивать направление физического театра в городе и создавать все условия для его роста", — рассказала руководитель проекта Тамара Мингазиева.

Форум пройдет одновременно в мультицентре "Контора Пароходства", МТЦ "Космос", Театральном центре "РяДом" и мастерской "Будильник", - сообщает Мой-портал.ру.

18+