Дом купца Тюхова реставрируют в Ишиме

На объекте культурного наследия — "Дом купца И. Ф. Тюхова, 1870-е гг.", расположенном по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, д. 41, ведутся ремонтно-реставрационные работы.

К настоящему времени строители завершили ремонт фасадов здания, смонтировали систему водоотведения. В ближайшее время планируется установка навесов над крыльцами.

Работы ведутся и внутри здания. Идет демонтаж и монтаж конструкций полов, демонтаж покрытия стен и потолка, подключение и наладка системы отопления. Все работы на объекте проводятся за счёт средств муниципального бюджета.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.