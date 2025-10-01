Около половины реальной стоимости проезда в автобусах Тюменской области оплачивает государство

Фото Татьяны Тихоновой

В среднем по Тюменской области государство доплачивает 51% от стоимости билета граждан. Пассажиры оплачивают только 49% и меньше – в зависимости от муниципального образования, сообщает информационный центр правительства ТО.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в регионе действуют 773 маршрута общественного транспорта. Всего маршрутная сеть региона составляет 19,5 тыс. км. Примерно 70% дорог охвачены транспортным обслуживанием. По ним действуют 627 муниципальных и 146 межмуниципальных маршрутов, на которых работают 37 перевозчиков и 2 248 автобусов и маршруток. За 2024 год в Тюменской области перевезено более 170 млн пассажиров, 125 млн из них – в Тюмени. Более 30 млн перевозок оказано льготным категориям граждан. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который действовал до прошлого года, а сейчас это проект "Инфраструктура для жизни", для региона приобретено 433 новых автобуса.