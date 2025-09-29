Тюменская область и Белоруссия расширят сотрудничество по совместным исследованиям

Делегация Тюменской области в Белоруссии на встрече с представителями Госкомитета по науке и технологиям республики обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В частности, стороны обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества, обсудили форматы сотрудничества в области финансирования исследований, договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект).

В целом о планах делегации рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев:

Программа рабочего визита включает целую серию деловых переговоров и встреч, так запланировано изучение опыта оеспублики по производству топливных брикетов из торфа и удобрений,в Беларуси расположено одно из крупнейших производств в Европе - ОАО "ТБЗ Ляховичский". Компания развивает производство по выпуску новых видов жидких и сухих гуминовых удобрений на основе торфа - гуматов. Наш регион также обладает серьезными запасами торфа, здесь возможно развитие сотрудничества.

В повестке сегодняшнего дня совещание с министром энергетики Белоруссии Денисом Морозом, в перспективе - серия встреч на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".